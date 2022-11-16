Зеленский: около 10 миллионов украинцев остались без электричества после ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около десяти миллионов украинцев остались без электричества после массированных ракетных ударов, нанесенных Российской Федерацией по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во многих городах и районах Украины снова произошли аварийные отключения электричества. Из-за этого порядка 10 млн граждан остались без света.

«Больше всего... в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что 15 ноября по территории страны нанесено 85 ракетных ударов, которые в основном пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Он также добавил, что в курсе того, что во многих городах в результате ударов было отключено электричество.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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