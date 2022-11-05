«Лукойл» отказался продать американской компании нефтеперерабатывающий завод на Сицилии

Российская нефтяная компания «Лукойл» отказалась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

По словам собеседников издания, дело в том, что российская компания засомневалась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки.

Как пишет газета, крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol предлагал Crossbridge Energy выделить кредит для финансирования сделки по более выгодным условиям в отличие от других кредиторов и запустить поставки своего сырья на сицилийский НПЗ.

При этом в компании «Лукойл» без энтузиазма отнеслись к предложению о продаже завода из-за риска для тысяч рабочих мест предприятия, отметили в FT.

Во второй половине октября глава компании Vitol Рассел Харди заявил, что нефтетрейдер не продает нефть из России уже с апреля. По его словам, Vitol также продолжает продавать российские нефтепродукты в соответствии с ранее заключенными договоренностями.