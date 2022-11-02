Производители зонтов в России нарастили производство в 223 раза с начала года

В период с января по сентябрь 2022 года производители зонтов в России увеличили производство в 223 раза. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В публикации отметили, что на фоне санкций и импортозамещения растет производство ряда товаров. Помимо зонтов производство молочных смесей выросло за указанный период в 216 раз. Колясок стали производить больше в 12 раз, а спортивной обуви – в девять раз. Также в 34 раза нарастили производство коньков для катания, пылесосов — в 13 раз, а фортепиано и пианино — в десять раз.

При этом сократилось производство технического желатина, так как его выпуск прекратился в 2022 году. Производство эфиров фосфорной кислоты в этом году сократилось в 16 раз, а чернил для письма и рисования — в 13 раз.

27 октября министерство промышленности и торговли в конце октября предупредило крупные торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи несертифицированных органических продуктов.

До этого ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщило, что в период с января по август 2022 года московские производители одежды выпустили в 2,7 раза больше товаров по сравнению с тем же периодом 2021 года.