Мошенники под видом Aliexpress начали обманывать россиян c бронежилетами

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Pixabay

РЕН ТВ рассказал, как россиянина пытались обмануть аферисты на платформе Aliexpress. Гражданин РФ заказал бронежилет и готовился оплатить заказ на сумму 14 тысяч рублей.

Тогда продавец в мессенджере написал, замаскировавшись под официальный аккаунт Aliexpress, что данного товара на складе нет. Он предложил заказать его с другого склада — уже «через Яндекс».

Ко всему прочему, клиенту пообещали четырехпроцентную скидку — «за неудобства».

Для переоформления заказа на e-mail прислали ссылку на «специальную форму», пообещав после подтверждения отмены «моментально» вернуть деньги. Оплатить новый заказ якобы можно только онлайн.

Покупатель, догадавшись что имеет дело с мошенниками, все же попросил прислать фотографию бронежилета с листком бумаги и условленной надписью. В ответ ему прислали стоп-кадр из видео популярного оружейного блогера.

Аферисты продолжили общение до конца и прислали собеседнику номер карты для оплаты.

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