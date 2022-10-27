«Известия»: в шести регионах России не исключили «трудовой мобилизации» студентов

close
100%
Unsplash

В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа допускают, что студентов привлекут на места персонала, призванного во время частичной мобилизации. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об учащихся, получающих образование в профессиональных технических училищах, техникумах, колледжах и вузах. Меры могут быть распространены на молодых людей с последних курсов.

Работа получающим образование может быть предоставлена на время, уточнили в издании.

Подчеркивается, что в Кузбассе программа оказалась востребованной и за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134 позиции.

Как отметили юристы, права студентов, при отклике на работу и временном трудоустройстве, не нарушаются.

В Калужской области подчеркнули, что анализируют востребованность программы среди целевых групп.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть