Аналитик Юшков назвал преждевременными заявления о потере газового рынка Европы

Заявления по поводу того, что Россия потеряла газовой рынок Европы, являются преждевременными. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«С одной стороны, полностью запрещены поставки угля в страны Евросоюза. Нефть с 5 декабря будет запрещена, но с определенными исключениями. В этом плане действительно навсегда или не навсегда, но пока действуют санкции, будет запрещено поставлять. При этом по газу никаких запретов на поставки нет», — отметил Юшков.

По его словам, неверно говорить о полной потере европейского рынка. Однако серьезное сокращение поставок энергоресурсов в Европу все-таки произошло. При этом неясно, как ситуация будет развиваться дальше.

Он добавил, что отказ от нефти и газа из России отразился не только на российской стороне, но и на самом Евросоюзе. Многие европейцы сейчас страдают от того, что из Росси стало идти меньше газа. При этом предприятия закрываются, а инфляция в регионе продолжает расти.

21 октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа.