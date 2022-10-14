В Молдавии заявили, что планируют начать экспорт электроэнергии из Румынии 14 октября

Молдавская государственная компания-поставщик Energocom и румынская Hidroelectrica заключили контракт экспорт электроэнергии из Румынии начиная с 14 октября, сообщает «Интерфакс».

«Hidroelectrica и Energocom, компания, назначенная правительством Республики Молдова, подписали сегодня контракт на поставку - 100 МВт. Этой ночью начинается подача электроэнергии в Республику Молдова», — сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Необходимость в закупках румынской электроэнергии связана с прекращением поставок из Украины — со вторника, 11 октября, украинское правительство приняло решение отказаться от продажи электричества после ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Молдавии снизить потребление электроэнергии из-за кризиса.

30 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о сокращении поставок топлива со стороны российского энергохолдинга «Газпром». По итогам сентября экспорт компании в республику снизится на треть по итогам октября.