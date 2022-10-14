В Молдавии заявили, что планируют начать экспорт электроэнергии из Румынии 14 октября

close
100%
Depositphotos

Молдавская государственная компания-поставщик Energocom и румынская Hidroelectrica заключили контракт экспорт электроэнергии из Румынии начиная с 14 октября, сообщает «Интерфакс».

«Hidroelectrica и Energocom, компания, назначенная правительством Республики Молдова, подписали сегодня контракт на поставку - 100 МВт. Этой ночью начинается подача электроэнергии в Республику Молдова», — сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Необходимость в закупках румынской электроэнергии связана с прекращением поставок из Украины — со вторника, 11 октября, украинское правительство приняло решение отказаться от продажи электричества после ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Молдавии снизить потребление электроэнергии из-за кризиса.

30 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о сокращении поставок топлива со стороны российского энергохолдинга «Газпром». По итогам сентября экспорт компании в республику снизится на треть по итогам октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть