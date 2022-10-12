«Газпром»: на второй нитке «Северного потока — 2» точно нет утечек газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что на второй нитке газопровода «Северный поток — 2» не зафиксировано никаких утечек, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что вторая нитка находится под давлением.

«Может быть, у нее есть повреждения, но абсолютно точно она не повреждена, там нет утечек газа», — сказал Миллер, добавив, что России до сих пор не позволили обследовать газопроводы.

27 сентября Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что у ведомства имеются данные о причастности западных стран ко взрывам на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин назвал актом «международного терроризма» взрывы на газопроводах.