Байден заявил, что не ожидает рецессию в США, но она возможна

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что рецессия в экономике США возможна, но он ее не ожидает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

«Не думаю, что будет рецессия, а если она и будет, то очень незначительная», — заявил Байден.

В ответ на уточняющий вопрос он подчеркнул, что сам не ожидает подобной ситуации.

По его словам, прогнозы о том, что экономике США грозит рецессия, «звучат каждые шесть месяцев».

«И этого до сих пор не произошло», — напомнил Байден.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что более трети мировой экономики в этом или следующем году будет ждать сокращение, поэтому худшие времена для глобального ВВП еще впереди. В трех крупнейших экономиках мира — США, Евросоюза и Китая — продолжится стагнация.

Усиление энергетического и финансового кризисов особенно затронет европейские страны. Для них рост цен на энергоносители не станет «временным шоком», утверждает Гуринша.

11 октября МВФ улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года. Однако уже в следующем году ожидается замедление темпов роста производства региона — показатель прогнозируется на уровне только 0,5%.