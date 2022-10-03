Средняя стоимость российской нефти Urals снизилась в сентябре до $68,25 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals, которая является основным товаром российского сырьевого экспорта, в сентябре 2022 года снизилась на 8,7% по сравнению с показателями августа — до $68,25 доллара за баррель. В годовом выражении спад оказался на уровне 5,8%, говорится на сайте Министерства финансов (Минфина) России.

«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2022 года сложилась в размере $68,25 за баррель, что в 1,06 раза ниже, чем в сентябре 2021 года ($72,46 за баррель)», — сообщается в заявлении ведомства.

При этом средний показатель стоимости Urals в январе-сентябре 2022 года оказался заметно выше, чем по итогам аналогичного периода 2021-го, уточнили в Минфине.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2022 года сложилась в размере $80,58 за баррель, в январе-сентябре 2021 года – $65,96 за баррель», — пояснили в министерстве.

30 сентября глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт предположил, что введение предельных цен на российскую нефть станет «смертельным ударом» для западных стран. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики». Эксперт считает, что у нее масса значительных недостатков.