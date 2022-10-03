Биржевые цены на нефть ускорили рост до почти 5%

Нефть в понедельник 3 октября ускоряет рост стоимости на мировом рынке до 4,5-4,85%. По состоянию на 16:35 мск баррель североморского сырья Brent находится на уровне $89,71, а WTI — на отметке $84,42, свидетельствуют данные торгов.

Ближе к вечеру стоимость барреля марки Brent увеличилась на 4,58%. Котировки WTI выросли на 4,85%. Рост стоимости сырья обусловлен обеспокоенностью трейдеров по поводу возможного введения предельных цен на российскую нефть.

3 октября издание Tagesspiegel предположило, что от ввода западными странами потолка цен на российскую нефть в выигрыше окажется не Евросоюз или США, а Москва.

В результате этой меры нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен. В то же время желание заработать у участников рынка будет настолько высоко, что цена на нефть из России на сером рынке превысит все возможные пределы, указал нефтяной эксперт Штеффен Буколд.