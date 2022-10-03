ЕС планирует вывести услуги лоцманов из антироссийских санкций

В Европейском союзе (ЕС) рассматривают вариант исключения услуг лоцманов из санкций против России, пишет Bloomberg.

Такой пункт санкций содержится в новых ограничениях ЕС против России, которые должны вступить в силу в декабре 2022 года. Евросоюз планирует исключить лоцманов из санкций, чтобы они могли проводить корабли с топливом через проливы.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о рассмотрении возможности введения новых санкций против России. По словам Ардерн, она ожидает получить рекомендации насчет ужесточения санкций от властей в течение двух недель.

Премьер также допустила усиление военной поддержки Украины.