Турция нарастила объемы экспорта в Россию в августе до $949 млн и установила новый рекорд

close
100%
Global Look Press

Экспорт турецких товаров в Россию в августе 2022-го увеличился в 2,1 раза год к году и на 27% к июлю ($729 млн) — до $0,95 млрд. Новый рекорд поставок стал возможен на фоне международных санкций против Москвы, сообщается на сайте Турецкого института статистики.

«Первое место по экспорту в августе заняла Германия. Экспорт турецких товаров в ФРГ составил 1 миллиард 664 миллиона долларов. На долю Российской Федерации пришлось продукции на 949 миллионов долларов. Экспорт в топ-5 стран составил 30,3% от суммарных показателей», — говорится в материале.

В топ-3 стран – основных импортеров турецкой продукции также вошли: США ($1,483 млрд) и Ирак ($1,258 млрд). В числе ключевых импортеров в Турцию оказались: Россия ($6,297 млрд), Китай ($4,147 млрд), Германия ($2,49 млрд), Швейцария ($1,75 млрд) и США ($1,324 млрд).

8 сентября аналитики Ассамблеи экспортеров Турции представили данные, согласно которым в августе 2022 года республика установила абсолютный рекорд по поставкам продукции в Россию. Показатели за последний летний месяц составили $738,527 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились на 87,2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть