Reuters: ЕС планирует согласовать санкции в отношении РФ до саммита на следующей неделе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Евросоюз рассчитывает найти соглашение по пакету санкций в отношении России или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе, пишет агентство Reuters.

«Ожидаем соглашения по новому пакету санкций в отношении РФ или по крайней мере по основным его частям до саммита ЕС на следующей неделе», — приводит издание слова одного европейского чиновника.

По словам собеседника агентства, лидеры стран Евросоюза собираются обсудить разные идеи относительно потолка цен на энергоносители. Он подчеркнул, что предстоящая встреча должна быть напряженной, так как настали «трудные времена».

Ранее сообщалось, что новые предложения Евросоюза по санкциям против России могут коснуться алмазодобывающего предприятия «Алроса» и ряда других российских компаний.

Комиссия ЕС и внешнеполитическая служба выдвинули данные идеи 27 сентября на фоне состоявшихся референдумов.

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