Оператор «Северного потока» не исключил ремонт поврежденных газопроводов

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Arnd Wiegmann/Reuters

Оператор трубопровода «Северный поток» не исключает возможности ремонта поврежденных ниток газопровода, передает ТАСС.

По данным представителя компании, для такой работы есть опыт и поставщики, но прежде всего нужно осмотреть повреждения и оценить ущерб, нанесенный трубопроводам. Однако для этого требуется разрешение властей на приближение к зонам инцидентов.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в месте, где проходит «Северный поток-1».

В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями.

Ряд стран уже предположили «саботаж» на газопроводах, в частности Польша, Дания и Швеция. Правительство Германии также заявило, что инцидент на газопроводах «не мог быть вызван естественными причинами», пишет Der Spiegel.

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