Песков: Россия не понимает, что произошло на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не понимает, что нужно ремонтировать на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, на данный момент неизвестно, что именно случилось на маршруте их пролегания.

В ответ на вопрос о том, поддерживает ли Россия контакт со шведской и датской сторонами, Песков заявил, что «они тоже не видят» произошедшего там.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее также стало известно о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где пролегает «Северный поток — 1».

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инциденты на «Северных потоках» являются результатом преднамеренного действия.

Шведский сейсмолог Бьорн Лунд также говорил о двух подводных взрывах, которые произошли рядом с «Северным потоком — 1».

Сообщалось, что полиция Швеции начала расследование инцидента на участке пролегания двух газопроводов, рассматривая его как диверсию.