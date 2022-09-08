Набиуллина: трансформация экономики России временно потребует чуть большую инфляцию, чем целевые 4%

Для адаптации российской экономики к международным санкциям на некоторое время потребуется чуть больший уровень среднегодовой инфляции, чем целевые показатели в 4%. Слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%», — заявила Набиуллина.

В то же время нынешняя макроэкономическая модель, которая уже продемонстрировала работоспособность в условиях западных ограничений, должна сохраниться и в дальнейшем, добавила она.

«Министерство финансов обсуждает модификацию бюджетного правила <....> И мы вместе с Минфином обсуждаем вот эти модификации, как сохранить текущую макроэкономическую конструкцию», — заключила Набиуллина.

26 августа аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка России назвали завышенной предложенную Министерством финансов стоимость барреля нефти $60 и выше в рамках новой модификации бюджетного правила. Более рациональным, по мнению экспертов ЦБ, было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40.