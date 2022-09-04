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Евродепутат заявил, что энергетические санкции ЕС обогатили Россию

Французский политик Барделля: энергетические санкции обернулись против ЕС и обогатили РФ

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Кандидат в председатели крайне правой французской партии «Национальное объединение», евродепутат Жордан Барделля заявил, что энергетические санкции, введенные западными странами против России, обернулись против стран Евросоюза и обогатили Россию. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу BFMTV.

«Энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться, эти санкции обернулись против нас», — отметил Барделля.

Политик предупредил, что, если РФ решит перекрыть поставки газа в Европу, то Франция и Германия «окажутся в очень сложной ситуации».

Ранее экс-кандидат в президенты Франции, лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французского лидера Эммануэля Макрона лжецом за его слова о том, что именно украинский конфликт является причиной экономического кризиса в стране.

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