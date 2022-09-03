Asharq Al-Awsat: над Европой нависла угроза холодной зимы без газа из России

Европа скоро ощутит новую угрозу в лице приближающихся холодов на фоне отсутствия поставок газа из России. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

«В Европе на протяжении пары месяцев бушует несколько кризисов. Новой угрозой для стран может стать приход холодов, поскольку именно тогда государства ощутят нехватку российского газа», — отметили в публикации.

По данным издания, Европа уже не может восполнить потери от прекращения поставок газа из России. Теперь же европейские страны с опасением ожидают прихода холодов и очередного витка цен на энергоресурсы.

Авторы статьи добавили, что Германия очень зависима от поставок газа из России, так как он используется для отопления домов и в работе предприятий. Не менее серьезные сложности у Великобритании, где энергетическое ведомство одобрило рост цен на 80% с октября. То есть средний счет за электроэнергию вырастет с £1917 до £3549.

2 сентября обозреватель турецкого издания Anadolu Agency Овунк Кулу обратил внимание, что страны ЕС не смогут долго продержаться без поставок российского газа даже с учетом текущих запасов голубого топлива. Согласно данным GIE, подземные хранилища общим объемом 113 млрд кубометров заполнены на 80%. Однако Кулу призывает Брюссель не слишком обольщаться по этому поводу.