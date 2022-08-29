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Глава Минфина Германии объяснил отсутствие соглашений о замещении российского газа

Глава Минфина Линднер заявил, что ФРГ хотела краткосрочные контракты для замещения газа из России

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Global Look Press

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер объяснила, почему Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, ключевым в вопросах заключения контрактов по поставкам сжиженного газа и водорода Германии с другими странами является то, что зарубежные партнеры заинтересованы в долгосрочных соглашениях.

«Почему ничего не вышло с Катаром и другими? Они не заинтересованы в соглашениях на поставки всего на несколько лет, их интересуют соглашения на длительный период», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Германия хочет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Канады ради замены поставок из России.

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Позже Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) взяло под госконтроль Gazprom Germania GmbH и переименовало компанию в SEFE Securing Energy for Europe.

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