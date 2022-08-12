Застройщики стали менее пессимистичны по поводу перспектив рынка жилья

Застройщики в России начали уменьшать свой пессимистичный настрой на рынке жилья по поводу дальнейших перспектив бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса, проведенного в конце июля среди застройщиков жилья по всей стране Институтом развития строительной отрасли (ИРСО) и ВЦИОМом по заказу «Дом.РФ».

В июле 7% опрошенных девелоперов заявили, что заметно сузились возможности покупок новых площадок под застройку, хотя в мае таких было 27%, следует из данных опроса. При этом доля компаний, которые не успевают выполнить свой план работ, в июле составила всего 10%, в то время как весной этот показатель был 19%.

Однако эксперты сошлись во мнении, что ситуация с жильем все еще нестабильна. В июне 2022 года спрос на жилье в Москвы был на 36% ниже аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в марте 40% застройщиков вынуждены были остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще 29% решили отложить начатые стройки.

По словам участников рынка, логистические цепочки все еще не построены. Основная проблема индустрии строительства заключается в сложности импортозамещения оборудования и материалов, которое на 80% состояло из западной техники. Поэтому переориентация рынка займет минимум несколько лет.

8 августа пресс-служба российского правительства опубликовала на своем сайте, что на территории Росси за первые семь месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья. Отмечается, что с января по июль в России ввели на 31,6% больше жилья, чем за аналогичный период 2021 года.