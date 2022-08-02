Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Венгерской федерации футбола заявили, что не давят на Кечкеша в вопросе... 18:56
Директором Киберцентра НАТО в Эстонии назначен доктор Март Ноорма 18:55
Ученые выяснили, как дождевые капли могут образовывать перекись водорода 18:53
Впервые за 175 лет у берегов Британии акула напала на человека 18:50
Представитель Белого дома Кирби: нет причин для эскалации конфликта с Китаем 18:46
Пелоси: США не могут «оставаться в стороне», пока Китай «угрожает» Тайваню 18:39
Король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми отдыхают на Майорке 18:38
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о сокращении импорта газа из РФ до 26%... 18:35
Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня 18:35
В Подмосковье сотрудник банка заподозрил клиента в мошенничестве из-за... 18:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена золота поднималась до $1,8 тысячи за унцию на фоне визита Пелоси на Тайвань

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Стоимость тройской унции золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 5 июля поднималась выше $1,8 тыс. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

На 15:34 (по мск), цена этого драгоценного металла росла на 0,94%, до $1 804,5 за тройскую унцию. В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex находилась на уровне $20,46 за тройскую унцию (+0,46%).

К 18:22 (по мск) золото начало снижаться в цене и уже стоило $1794,4 за тройскую унцию, серебро торговалось к этому времени на уровне $20,29 за тройскую унцию.

Агентство Bloomberg объяснило рост цены золота желанием инвесторов вложиться в защитные активы на фоне геополитической напряженности. Агентство связало происходящее на рынке с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — частично признанное государство в Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером. Китай пообещал в этом случае принять «жесткие и решительные меры».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть