Цена золота поднималась до $1,8 тысячи за унцию на фоне визита Пелоси на Тайвань

Стоимость тройской унции золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 5 июля поднималась выше $1,8 тыс. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

На 15:34 (по мск), цена этого драгоценного металла росла на 0,94%, до $1 804,5 за тройскую унцию. В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex находилась на уровне $20,46 за тройскую унцию (+0,46%).

К 18:22 (по мск) золото начало снижаться в цене и уже стоило $1794,4 за тройскую унцию, серебро торговалось к этому времени на уровне $20,29 за тройскую унцию.

Агентство Bloomberg объяснило рост цены золота желанием инвесторов вложиться в защитные активы на фоне геополитической напряженности. Агентство связало происходящее на рынке с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — частично признанное государство в Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером. Китай пообещал в этом случае принять «жесткие и решительные меры».