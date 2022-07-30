Bloomberg: экспорт швейцарского оборудования в РФ резко вырос на фоне санкций

По данным швейцарской таможни, экспорт оборудования из страны в Российскую Федерацию в мае и июне 2022 года резко вырос из-за желания производителей успеть выполнить обязательства, заключенные до введения антироссийских санкционных мер. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что экспорт турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также других газовых турбин в период с января по апрель 2022 года варьировался от 1 млн швейцарских франков ($1,04 млн) до 2,5 млн франков в месяц.

Агентство подчеркивает, что объем швейцарского экспорта в РФ в июне (492 млн франков) был на 83% выше, чем в январе. Это произошло за счет продаж фармацевтических товаров, лекарств, средств диагностики.

Ранее по данным Турецкого института статистики стало известно, что экспорт турецких товаров в Россию в июне 2022 года продемонстрировал резкий рост и составил 46% по сравнению с июнем прошлого года на фоне санкций европейских стран и снижения объемов их поставок в РФ.

Объем ввозимой из этой страны продукции вырос также на 52% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $791,4 млн, тогда как в мае он составлял $519 млн.