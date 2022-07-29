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«Тинькофф Банк» понизит плату за обслуживание валютных счетов с 1% до 0,5% в месяц

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российский коммерческий «Тинькофф Банк» объявил, что с 2 августа понижает плату за обслуживание валютных счетов с 1% до 0,5%. Сообщение об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

«Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц», — сообщили в банке.

В «Тинькоффе» напомнили, что комиссия действует при хранении на счете суммы свыше 10 тыс. долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков. При хранении менее 10 000 у. е. комиссию не взымают.

«Тинькофф Банк» ввел плату за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц при балансе свыше 1 000 у. е. в валюте счета 23 июня.

С 30 июня Райффайзенбанк ввел комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов.

С 4 июля комиссию в размере 1% в месяц на остатки валют на счете ввел онлайн брокер «Тинькофф Инвестиции».

Затем на эти действия организаций отреагировал Центробанк. В регуляторе сообщали, что изучат правомерность введения комиссий по валютным счетам в банках и при необходимости примут надзорные меры.

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