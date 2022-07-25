Оформление полисов по страхованию ипотеки в России выросло на 20% в июне

В России продажи полисов страхования ипотеки увеличились на 20% в июне. Об этом «Ведомостям» заявил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

«В июне продажи полисов увеличились на 20% относительно показателя марта. Некоторые страховые компании подтвердили кратный рост выдач полисов на фоне падения ипотечного рынка» — отметил Крайник.

По его словам, заемщики стали чаще менять страховщиков. Причем это произошло из-за того, что сами заемщики пытаются потратить меньше денег на основные расходы. То есть средняя разница между дешевым и дорогим полисом страхования жизни и имущества составляет около 3,5 тыс. руб.

Он добавил, что продажи полисов выросли также из-за того, что люди стали искать альтернативные варианты их оформления, а не в банках.

Ранее в понедельник Сбербанк понизил ставки по ипотеке на новостройки и недвижимость на вторичном рынке на 0,6 п.п. В результате минимальная ставка по этим программам составила 9,9% годовых.