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РИА «Новости»: Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина

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Global Look Press

Россия заняла 13-е место среди европейских стран по доступности бензина, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Эксперты оценили количество топлива в литрах, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.

Лидером рейтинга назван Люксембург: его житель может себе позволить купить более 2 тыс. литров бензина, один литр 95-го с учетом перерасчета на рубли стоит 120,8 рубля. На втором месте — Великобритания, где литр бензина стоит 143,7 рубля и где среднестатистический британец сможет приобрести 1459 литров.

Россия оказалась на 13-й позиции рейтинга. Россиянин в среднем может купить около 1057 литров бензина. Строчкой выше в списке расположился Казахстан (1102 литра), а ниже России — Италия (966).

Самым малодоступным оказался бензин для граждан Румынии: граждане этой страны могут купить лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге.

По данным специалистов, в РФ наблюдается избыток топлива на внутреннем рынке и существенного роста цен на бензин не ожидается, в то время как в европейских странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин значительно выросли: в Австрии, к примеру, на 48,4%, а в Болгарии — на 44,5%.

Как сообщил ранее эксперт топливного рынка Олег Ашихмин, стоимость бензина на АЗС в России может даже ощутимо снизиться через полгода.

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