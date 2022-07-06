Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе «Москвич»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что его ведомство намерено поддержать производство автомобилей на заводе «Москвич», цитирует ТАСС.

«Мы обязательно поддержим работу правительства Москвы и «КамАЗа» по организации производства автомобилей на заводе «Москвич», — сказал он.

Министр отметил, что на локализацию компонентов для «Москвичей» могут быть выделены средства льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить субсидии на НИОКР.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что завод «Renault Россия» переходит в собственность Москвы, на нем возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером завода станет «КамАЗ». Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что завод сможет производить около 300 тыс. автомобилей в год. Компания планирует выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль.