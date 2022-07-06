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Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе «Москвич»

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Москвич

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что его ведомство намерено поддержать производство автомобилей на заводе «Москвич», цитирует ТАСС.

«Мы обязательно поддержим работу правительства Москвы и «КамАЗа» по организации производства автомобилей на заводе «Москвич», — сказал он.

Министр отметил, что на локализацию компонентов для «Москвичей» могут быть выделены средства льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить субсидии на НИОКР.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что завод «Renault Россия» переходит в собственность Москвы, на нем возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером завода станет «КамАЗ». Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что завод сможет производить около 300 тыс. автомобилей в год. Компания планирует выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль.

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