Секс-шопы в России столкнулись с трудностями в поставке товаров

Российские секс-шопы столкнулись с трудностями из-за проблем с логистикой, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» создатель магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

По его словам, сроки доставки продукции из Европы и Китая увеличились, а закупки из США были приостановлены из-за рисков, что товар может не дойти.

«Логистика меняется, время удлиняется. Но курс валюты радует, и это немного помогает бизнесу, и компенсирует рост затрат логистики. Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжелые два месяца — апрель и май», — рассказал Лапин.

Также он заявил, что сеть магазинов сделала упор на импортозамещении, приобретая фаллоимитаторы, интимные игрушки, кожаные фетиш- и БДСМ-аксессуары, лубриканты, массажные масла, смазки у российских производителей. «Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы», — подчеркнул владелец сети магазинов.

Ранее сообщалось, что спрос на товары для взрослых в России вырос за зиму 2022 года в 6 раз.