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AFP сообщило, что McDonald's заплатит Франции €1,25 млрд по делу о финансовых махинациях

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McDonald's

Компания McDonald's заплатит в казну Франции €1,25 млрд для того, чтобы избежать судебного преследования по делу о финансовых махинациях в стране. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Расследование по этому делу в отношении американской сети быстрого питания началось в 2016 году. Компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов на французской территории. McDonald's искусственно уменьшала прибыль на территории европейского государства. Это длилось в период с 2009 по 2020 год.

Крупнейший налоговый штраф во Франции зафиксировали в 2020 году. Тогда производителю самолетов Airbus заплатил €2,1 млрд.

В начале марта Reuters писало, что компании McDonald's обойдется закрытие российской сети ресторанов в $50 млн ежемесячно.

В середине мая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы в стране. Она объяснила свое решение операционными сложностями и гуманитарным кризисом в связи с российской спецоперацией на Украине.

Рестораны сети в России открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня.

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