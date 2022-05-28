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Вице-премьер России Хуснуллин сообщил о необходимости ремонта 230 км дорог в ДНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале, что 230 км дорог и пять мостов на территории Донецкой Народной Республики требует восстановления.

«Сегодня провел совещание по восстановлению ДНР, ЛНР и освобожденной Херсонской области. В ДНР нужно восстановить порядка 230 км дорог и пять мостов, из них почти на 40 км уже развернуты работы», — написал он.

Чиновник добавил, что в скором времени в ЛНР и ДНР прибудут порядка 1,5 тыс. строителей и 500 единиц техники из России. Также для планируется увеличить загрузку цементного завода на территории республик для обеспечения дорожных служб материалами.

«Важно восстановить дорожную сеть, в частности дорогу от Донецка до Мариуполя»,— добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в структуре Минстроя РФ создали департамент, который займется вопросами восстановления территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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