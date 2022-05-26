В Кремле подтвердили индексацию прожиточного минимума и МРОТ с 1 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что индексацию МРОТ и прожиточного минимума произведут одновременно с 1 июня. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«С 1 июня, потому что прожиточный минимум и МРОТ одновременно должны [индексироваться], они не могут по отдельности», — пояснил Песков.

Других подробностей, связанных с выплатами и индексацией, пресс-секретарь главы государства не привел.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10% с 1 июня. По словам главы российского государства, планируется увеличение вдвое поддержки военнослужащих-женщин с детьми.

Также известно, что МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии проиндексируют на 10%. 6 мая член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что дополнительную индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ произведут автоматически.