Эксперт назвала ключевые факторы для изменения курса рубля

Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, которые могут сыграть решающую роль в изменении курса рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что для рубля обстоятельства сейчас складываются положительно — в частности, снижается спрос на доллар и евро, экспортеры проявляют интерес к рублевой ликвидности в рамках подготовки к налоговым выплатам. Также Михайлова напомнила о серьезной поддержке рубля со стороны ЦБ РФ, что неизбежно отражается на укреплении курса.

По ее словам, среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске.

5 мая Центробанк РФ понизил курс доллара до 66,23 руб.

Ранее «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому к осени 2022 года средний курс рубля окажется в диапазоне 75–82 за доллар.