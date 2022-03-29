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Мэрия Москвы выделила ₽10 млрд на льготное кредитование городских инвестпроектов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Власти Москвы выделили 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов города. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Правительство Москвы предоставит 10 млрд рублей московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — отмечается в сообщении.

В мэрии указали, что выделенные средства предназначены для субсидирования кредитов, которые берут компании для строительства нежилых объектов в столице.

В пресс-службе указали, что льготная программа поможет инвесторам продолжить реализацию начатых проектов и сохранить деловую активность в критически важной для города строительной отрасли.

В мэрии напомнили, что до этого московское правительство уже выделяло аналогичную сумму на поддержку промышленности. Общая сумма поддержки по двум программам составит 20 млрд рублей, что позволит привлечь в экономику до 200 млрд рублей кредитных ресурсов.

17 марта Росреестр сообщил, что за два месяца 2022 года число зарегистрированных сделок в новостройках Москвы выросло на рекордные 31,4%. В общей сложности за два месяца (январь и февраль) 2022 года в Москве было оформлено рекордное число договоров – почти 17 тыс.

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