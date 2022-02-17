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В России подорожали продукты для борща

Росстат: в России продукты для борщевого набора подорожали вдвое с 2017 года

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В России в два раза увеличились цены на продукты для борщевого набора с января 2017 года по январь 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, капуста вместо 18,46 рубля стала стоить 59,96 рубля, морковь выросла в цене с 26,98 рубля до 48,37 рубля, репчатый лук — с 22,43 рубля до 31,4 рубля, свекла — с 22,52 рубля до 45,22, рубля картофель — с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

В январе Министерство сельского хозяйства сообщало, что посевные площади в России в текущем году будут увеличены. Ожидается, что овощи открытого грунта в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га (+7,9%), а картофель посажен на 298,7 тыс. га (+6,7%).

По данным ведомства, увеличение производства овощей «борщевого набора» является одной из приоритетных задач обеспечения продовольственной безопасности России.

Ранее Минсельхоз назвал четыре товара, которые могут подорожать в этом году.

В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост цен в России — «плата за открытость экономики» в условиях нестабильности.

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