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В Кремле назвали причину покупки газа Европой по высоким ценам

Песков объяснил Европе покупку газа по высокой цене отказом от долгосрочных контрактов

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Европе причину покупки газа по $1,3 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, дело в отказе от заключения долгосрочных контрактов. Как подчеркнул представитель Кремля, вопрос энергопоставок является более чем актуальным.

«Президент [России Владимир Путин] говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что от данной последовательности и отошли европейцы, начав закупать газовые ресурсы по более чем $1 тыс.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил, что увеличение поставок газа в Европу зависит от спроса. Он предположил, что Евросоюз согласился бы покупать газ по более высоким ценам, если бы зима в Европе была более суровой.

Также в Еврокомиссии призывали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер.

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