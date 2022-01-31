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В Индии предрекли Европе энергетическую катастрофу в случае санкций против России

Индийская газета DNA: санкции Запада против России подорвут энергетический сектор Европы

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Alik Keplicz/AP

Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом в случае жестких санкций в отношении России. Такие последствия прогнозирует эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал.

«Евросоюз может <…> прекратить поставки российского газа в качестве ограничительной меры. Однако континент сильно зависит от дешевого и доступного топлива из этой страны», — утверждает Бансап.

По его мнению, введение рестрикций со стороны Брюсселя может привести к тому, что европейским государствам придется закупать сырье с Ближнего Востока и доставлять его танкерами. Это, как считает эксперт, обернется настоящей головной болью для Евросоюза. Любые подобные действия против России подорвут энергетическую безопасность всей Европы, считает Бансап.

По мнению колумниста, отключение России от SWIFT не только не возымеет эффекта, но может побудить другие страны начать поиск альтернативных платежных систем.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Российская Федерация предпримет меры по сокращению или прекращению поставок топлива.

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