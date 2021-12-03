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В Минпромторге рассказали о судьбе соглашений о сдерживании цен

Минпромторг не видит необходимости в новых соглашениях о сдерживании цен на продукты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Нет необходимости в каких-либо дополнительных соглашениях с торговыми точками и производителями о сдерживании цен на продукты, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал ТАСС в кулуарах Национального дня РФ на выставке «ЭКСПО-2020».

«Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Сети очень ответственно подходят — минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идет», — отметил Евтухов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что рост потребительских цен в РФ ускорился в связи с влиянием ряда внешних факторов. Он обратил внимание правительства и глав регионов страны на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повышении инфляции в ряде регионов России.

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