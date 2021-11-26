Молдавия выплатила «Газпрому» долг в $74 миллиона

Молдавия выплатила «Газпрому» долг в размере $74 млн. Об этом сообщается на сайте компании «Молдовагаз».

В сообщении говорится, что компания оплатила газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.

Правительство Молдавии утвердило перевод денежных средств компании «Молдовагаз» для погашения ее долга перед российским «Газпромом». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров 26 ноября.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». 25 ноября парламент страны одобрил выделение $74 млн для оплаты долга.