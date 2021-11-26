Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусолог Нетесов призвал изолировать всех россиян, прилетающих из Африки 17:28
Стало известно имя сменщика Рангника в «Локомотиве» 17:26
Генпрокуратура возбудила 55 дел после ЧП на шахте «Листвяжная» 17:23
Южноафриканский медик рассказал об изучении нового штамма коронавируса 17:19
Кехман уточнил, на что пойдут выделенные МХАТ 115 миллионов 17:18
Российский корабль провел учения со стрельбами в Черном море после захода эсминца США 17:16
Осужденный за шпионаж американец Уилан пожаловался на коррупцию... 17:15
Путин напомнил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном 17:12
Бывший игрок сборной России раскритиковал игру Александра Головина 17:07
В машинах ГИБДД нашли гаджеты, отключающие видеорегистраторы 17:07

Молдавия выплатила «Газпрому» долг в $74 миллиона

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Молдавия выплатила «Газпрому» долг в размере $74 млн. Об этом сообщается на сайте компании «Молдовагаз».

В сообщении говорится, что компания оплатила газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.

Правительство Молдавии утвердило перевод денежных средств компании «Молдовагаз» для погашения ее долга перед российским «Газпромом». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров 26 ноября.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». 25 ноября парламент страны одобрил выделение $74 млн для оплаты долга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть