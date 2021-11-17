Белоруссия ограничила транзит нефти в Польшу

Белорусское государственное предприятие «Гомельтранснефть» временно ограничило перекачку нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании «Транснефть» Игоря Демина.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал Демин.

«Дружба» была построена в 1960-е годы. Нефтепровод связывает Волго-Уральскую нефтегазоносную область в России с белорусским городом Мозырь, откуда нефть перекачивается в Европейские страны по двум направлениям — северному (Польша, Германия, Латвия и Литва) и южному (Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа».