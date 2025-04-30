«Ранее немыслимая возможность»: западные компании готовятся к снятию санкций с России

Западные нефтетрейдеры, страховщики и судоходные компании изучают юридические возможности возобновления сотрудничества с Россией в преддверии вероятной отмены санкций со стороны США, пишет Financial Times (FT). Трудности могут возникнуть в случае, если американские ограничения будут сняты, а европейские, включая Великобританию, останутся в силе.

Торговцы сырьевыми товарами, страховщики и судоходные компании обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в случае отмены санкций США, пишет Financial Times. Дело может оказаться непростым из-за разногласий в рядах ранее почти монолитных западных союзников: ожидается, что президент США Дональд Трамп может снять с России экономические ограничения, а страны Евросоюза и Великобритания оставят их в силе или даже усилят по политическим мотивам.

«Стремление Трампа к сближению с Москвой открыло ранее немыслимую возможность ослабления некоторых ограничений», — пишет FT.

Юристы-консультанты, к которым обратилось за комментариями издание, отмечают, что их клиенты «стали интересоваться, как они могут структурировать свою деятельность, чтобы восстановить торговлю с российскими организациями» без чрезмерных рисков.

«Разделение США и Европы является серьезной проблемой для бизнеса в настоящее время», — сказал представитель юридической фирмы Clyde & Co Сэм Тейт. По его словам, «некоторые компании планируют эти изменения, понимают, что они означают для их бизнеса» и интересуются, «что они могут предпринять, чтобы подготовиться к ним».

Представитель международной юридической фирмы HFW и специалист по санкциям Дэниел Мартин в беседе с FT отметил, что «исторически сложилось так, что западные компании разрабатывали свою санкционную политику в соответствии с мерами, принятыми США, которые почти всегда были самыми жесткими». Теперь же ситуация может измениться, и клиенты спрашивают, как им нужно будет перестраивать свою деятельность в случае сохранения ограничений со стороны ЕС и Великобритании и отмены или смягчения их с американской стороны.

Он выразил сомнение, что изменение политики Вашингтона в отношении Москвы приведет к немедленной отмене всех санкций США — но компании хотят подготовиться к этому и оценить возможные шаги и риски.

По мнению Дэниэла Мартина, к возобновлению сотрудничества с Россией в первую очередь будут стремиться нефтетрейдеры, а нефтедобывающие компании, которым для возобновления бизнеса потребуются крупные вложения, повременят.

«Компаниям необходимо будет взвесить риск того, что США могут ослабить санкции, а затем вновь ввести их, если будет сочтено, что Путин отказался от какой-либо сделки», — сказал он.

При этом, как отмечает FT, у многих компаний есть соглашения о финансировании, требующие от них соблюдения всех санкций США, ЕС и Великобритании. А страховщики могут неохотно предоставлять страховое покрытие компаниям, которые захотят возобновить сотрудничество с Россией.

Партнер юридической фирмы Reed Smith Ли Хэнсон в комментарии для FT выразил мнение, что потенциальным ослаблением санкций США с большей долей вероятности воспользуются компании из Азии и Ближнего Востока, у которых уже есть бизнес в России.

«Это может придать им смелости. На этом можно заработать много денег», — сказал он.

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Слухи и опровержения

Предположения о частичной или полной отмене экономических санкций США против России стали возникать после прихода к власти Трампа и проводимых его администрацией усилий по перезагрузке отношений с Россией.

25 апреля издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода «Северный поток — 2» и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках переговоров о прекращении вооруженного конфликта Киева и Москвы.

«Отмена санкций стала бы дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны Трампа», — отмечается в статье.

По данным издания, главным сторонником отмены санкций в администрации США является специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, который уже не раз приезжал на переговоры в Москву. Сам Уиткофф это публично отрицает.

«Это неправда. Ни один из нас не вел никаких переговоров об отмене санкций в отношении России в рамках мирного соглашения с Украиной», — сказано в совместном заявлении спецпосланника Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио.

Как отмечает Fox News, статью в Politico оба политика назвали «полностью вымышленной и безответственной», а само издание — «второсортным».

В ответ представитель издания заявил, что «газета остается при своем мнении».