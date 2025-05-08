Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в Россию

РИА: Turkish Airlines отменила рейсы в Россию на 8 мая с турецких курортов
close
Shutterstock

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в туриндустрии.

По мнению источника, решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах — перенесены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Турецкая компания-лоукостер Pegasus, отмечает агентство, пока не сообщала об отмене рейсов в Россию.

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов. Свою работу также ограничивали аэропорты Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Ярославля, Сочи, Казани, Нижнекамска и Кирова. Эти регионы атаковали дроны. Пассажиры десятков рейсов оказались заблокированы в самолетах без еды и воды, а в аэропортах людям пришлось ночевать на чемоданах.

Ранее российских туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами