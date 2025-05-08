Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в Россию

РИА: Turkish Airlines отменила рейсы в Россию на 8 мая с турецких курортов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в туриндустрии.

По мнению источника, решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах — перенесены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Турецкая компания-лоукостер Pegasus, отмечает агентство, пока не сообщала об отмене рейсов в Россию.

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов. Свою работу также ограничивали аэропорты Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Ярославля, Сочи, Казани, Нижнекамска и Кирова. Эти регионы атаковали дроны. Пассажиры десятков рейсов оказались заблокированы в самолетах без еды и воды, а в аэропортах людям пришлось ночевать на чемоданах.

Ранее российских туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.