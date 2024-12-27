«Азербайджанские авиалинии» продолжат полеты в ряд российских городов

AZAL продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и еще три города

«Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL) продолжат полеты в шесть российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«AZAL возобновит полеты в ряд городов России. ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск», — говорится в сообщении.

27 декабря AZAL приняла решение остановить полеты из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу.

Ранее в этот день пассажирский самолет авиакомпании вылетел из Баку в Минеральные Воды, но через некоторое время вернулся в аэропорт отправления, после чего рейс отменили. По данным ТАСС, экипаж самолета получил уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, из-за чего принял решение вернуться.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL упал в Казахстане 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, при этом на его обшивке обнаружили множество отверстий.

Ранее в Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета.