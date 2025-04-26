«Как в квесте». У россиян начались проблемы при обмене долларов

В крупных российских банках наблюдается дефицит долларов нового образца, выяснила «Газета.Ru». Москвичи столкнулись с проблемами при попытках купить валюту для предстоящих зарубежных поездок. Факт дефицита подтвердили экономисты. По их словам, проблемы с долларами в России начались после введения западных санкций: новые купюры фактически перестали поступать в РФ, а оставшиеся в обороте — в основном старого образца. Что делать россиянам — в нашем материале.

Две жительницы Москвы, одна из которых — корреспондент «Газеты.Ru», столкнулись с трудностями при попытках купить доллары нового образца в российских банках.

«Увидев на сайте ЦБ вдохновляющий курс доллара, я решила — пора прикупить немного валюты к летнему отпуску. Последний раз я покупала доллары еще в прошлой жизни, так что решила для начала освежить знания. Интернет открыл мне удивительный мир: оказывается, есть «старые» доллары (выпущенные до 2006 года) и «новые». И вот старые якобы могут потом не принять или обменяют по заведомо невыгодному курсу — особенно за границей. После легкого курса валютной теории я отправилась в ближайшее отделение банка из топ-10 по активам. Там мне радостно сообщили, что новых долларов у них нет и где они вообще бывают — никто не знает. Посоветовали просто «походить по отделениям и спрашивать на месте». Ну, как в квесте. Я не сдалась и пошла в два других отделения — в совершенно разных концах Москвы. Ответы были идентичные: «Нет. И не предвидится», — рассказала жительница Москвы «Газете.Ru».

Тогда она решила спросить в районном чате, где в округе можно купить новые доллары. Ответ был один: «Где-то в мутном обменнике в «Европейском».

«Но самый неожиданный поворот случился чуть позже — мне написала бывшая одноклассница в личку. Прислала скрин из запрещенной соцсети, мол, в банке из топ-100 есть новые доллары. Курс, конечно, выше официального, но «с улицы не продают». Если хочешь купить — надо предупреждать заранее, контакты никому не сливать. В общем, бутлегерство какое-то, только вместо коньяка — наличные доллары с синей полосой», — посетовала москвичка.

Корреспондент «Газеты.Ru» испытала похожие трудности.

«Пыталась на днях купить доллары для поездки в Турцию — обошла ближайшие отделения пяти крупнейших российских банков из топ-10 по активам. И везде одно и то же: только старые купюры, без защитной синей полосы. В одном отделении кассир честно сказал, что новых долларов не было уже очень давно. Они появляются, только если кто-то из клиентов сам принесет. То есть пришел человек, сдал три сотни долларов — вот эти три и лежат. Не сдал никто — все, нет наличности нового образца. Раньше я спокойно покупала валюту через банкомат банка. Сейчас — это просто лотерея: кладешь рубли, а в ответ получаешь старую, потрепанную купюру. И ты не можешь ее ни вернуть, ни обменять — жаловаться, по сути, некому. В кассах хотя бы предупреждают, что выдают старые банкноты. А в банкоматах тебе просто по факту выдают, что есть, и все», — рассказала корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, если потом попытаться сдать такую купюру обратно — банк примет ее уже по худшему курсу. В одном из топовых банков корреспонденту прямо сказали: новых долларов не было с января . Так что на свежие купюры надежды почти нет.

«Газета.Ru» отправила запросы в российские банки, которые входят в топ-50 по активам. Ни одна кредитная организация не ответила на вопросы редакции.

В чем проблема?

По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, поставки новых долларов в Россию практически прекратились после введения западных санкций, а оставшиеся в обороте доллары — в основном старого выпуска, при этом они все чаще оказываются ветхими.

«Ситуация с дефицитом долларов нового образца в российских банках действительно имеет место. После прекращения официальных поставок наличной валюты из США банки в основном работают с теми запасами, которые остались в обороте — это в первую очередь старые купюры, выпущенные до 2013 года. Именно поэтому в обменниках и банкоматах сейчас практически не найти новые доллары, а если они и есть, то продаются с наценкой или по менее выгодному курсу», — заявил «Газете.Ru» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его мнению, банки в этой ситуации просто стараются заработать на дефиците. Астафьев уточнил, что фактически это стало еще одним инструментом для получения дополнительной маржи: старые доллары предлагают по стандартному курсу, а за новые либо берут комиссию, либо закладывают разницу в цену . При этом эксперт призвал понимать, что в ряде стран старые доллары действительно котируются хуже, могут не приниматься вовсе или их могут обменивать с удержанием процентов — поэтому для поездок за границу покупатели часто целенаправленно ищут именно новые купюры.

С ним согласилась кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Действительно, наблюдается большой дефицит долларов нового образца. Для инвесторов, кто хочет приобретать доллары для путешествий, я рекомендую или пользоваться услугами обменников и проверять наличие нового доллара, либо работать через зарубежные банки. Для тех инвесторов, кто хочет просто сохранить покупательную способность, есть смысл работать через биржевые инструменты: фьючерсы либо соответствующие биржевые фонды. На текущий момент в зарубежном банке можно приобрести доллар за 85–87 рублей. К сожалению, спреды в российских банках на приобретение доллара нового образца только расширяются», — отметила Ахмадуллина.

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что вся валюта США является законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена.

«Срока действия у долларов нет. Другое дело, что доллары в любых обменных пунктах всегда проходят проверку на подлинность. Кроме того, они не должны иметь признаков значительного износа или повреждений. Если купюры не прошли входной «фейс-контроль», пункт обмена имеет право не принимать к обмену купюры. Из-за санкционных ограничений входной фейс-контроль купюр у российских банков резко ужесточен. В наших пунктах сейчас принимают только идеальные купюры. Почему? Раньше доллары с дефектом банки легко могли обменять на совершенно новые, имея прямые связи с американцами. Сегодня этой возможности нет», — пояснил Аитов.

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На горячих линиях банков из топ-10 по активам «Газете.Ru» сказали, что доллары нового образца доступны в зависимости от отделения и обменять их можно по курсам от 82 до 86 рублей. При этом одна из жительниц Москвы, столкнувшихся с проблемами при покупке долларов, отметила, что в некоторых отделениях крупных банков доллары меняют по курсу 91 рубль, а в среднем разница между официальным курсом ЦБ и обменным курсом банков для долларов составляет 6 рублей.

Из-за нехватки новых купюр некоторые банки ужесточили требования к качеству принимаемой валюты. Старые доллары иногда обмениваются с дисконтом или вовсе не принимаются при износе купюры. Банки вводят комиссии за прием долларов старого образца, которые могут достигать до 5 тыс. рублей за одну купюру номиналом $100 или $50. В некоторых банках из топ-100 по активам комиссия за прием старых долларов выросла с 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей за купюру. А в одном из банков из топ-20 с 1 марта 2025 года введена комиссия в размере 10 рублей за каждый доллар при обмене купюр, выпущенных до 2004 года. Введение таких комиссий связано с повышенными рисками подделок старых банкнот и сложностями с их реализацией за границей.

Эксперты отметили, что банки предпочитают работать с новыми купюрами, которые имеют более современные защитные элементы, но в случае отказа в приеме валюты клиенты вправе требовать письменное объяснение и обращаться в Роспотребнадзор. Официальных запретов на прием долларов старого образца нет: по законодательству все банкноты США, выпущенные с 1914 года, остаются действительными . Однако на практике найти банк, готовый без комиссии принять старые доллары в хорошем состоянии, становится все сложнее.

Аитов добавил, что доллары старых образцов (до 1996 года) заведомо не принимают в обменниках Грузии, Китая, Малайзии, Индонезии, Азербайджана и Ливана. Более свежие доллары там принимают — об этом пишут в чатах туристы, уточнил Аитов. Он добавил, что в Турции, Таиланде и на Шри-Ланке старые купюры принимают не везде, а если и принимают — то по менее выгодному курсу.

«В спорных случаях в Турции рекомендуется обращаться в Центральный банк — это обычно помогает. Причина пристального внимания к купюрам старых образцов понятна — эти купюры имеют меньше защитных признаков, стало быть, их проще подделать. В той же Турции недавно наблюдались массовые вбросы фальшивых купюр 50- и 100-долларовых номиналов. В Москве в официальных обменных пунктах к продаже предлагаются купюры как нового, так и старого образца. Курсовая стоимость купюр одинакова вне зависимости от года выпуска. Хотя новых купюр действительно мало, и купить купюры строго «синие» или заранее получить справку об их наличии возможностей нет», — предупредил Аитов.

Что делать?

Экономисты рекомендовали россиянам покупать новые доллары заранее, по предварительному заказу в конкретное отделение, и быть готовыми к тому, что за них банк попросит заплатить больше денег. Или стоит искать альтернативные способы оплаты товаров и услуг за границей — например, купить евро или воспользоваться картой, уверены эксперты.

По словам Астафьева, имеет смысл воспользоваться услугой предварительного заказа валюты, если банк ее предлагает. По мнению финансиста, в любом случае при обмене стоит сразу проверять, какие именно купюры вам выдают, и договариваться об этом заранее — это поможет избежать недоразумений и дополнительных расходов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сказал «Газете.Ru», что россиянам в сложившейся ситуации стоит обращаться в крупные банки, а не в обменники — там выше шанс найти новые купюры. Экономист призвал сравнивать курсы в разных банках — иногда разница достигает 5–7 рублей за $1.

«Нужно рассмотреть альтернативы: евро или юани проще купить, и они тоже принимаются за рубежом, купите безналичные доллары (если они нужны для переводов, а не наличных). Важно понимать, что старые и мелкие доллары, особенно с пометками, за границей обменять сложно. Например, в туристических районах Турции, Египта, Таиланда, ОАЭ, где расположены маленькие обменные пункты, на доллары старого образца установлены более низкие курсы», — отметил Щербаченко.

В свою очередь Аитов посоветовал всем, кому не нравится сложившаяся ситуация с долларами при поездках за рубеж, использовать платежные карты, а также приобрести евро или наличную валюту страны, в которой планируется отдых — например, дирхамы ОАЭ.

«Возможно, вообще стоит отказаться посещать страны, где принимают только доллары «свежего» срока выпуска — это, например, Мальдивы — оттуда больше всего жалоб», — рекомендовал Аитов.