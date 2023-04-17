Минтранс предупреждает: авиабилеты могут подорожать на треть

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15% — 30%, цены могут вырасти из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок. Как указал замглавы Росавиации Владимир Потешкин, снижение объема господдержки уже привело к сокращению числа рейсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минтранс России прогнозирует рост стоимости авиабилетов в предстоящем летнем сезоне в диапазоне от 15% до 30% из-за отсутствия решения властей страны по субсидированию перевозок. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал заместитель главы ведомства Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб.

В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%.

Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — пояснил он.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин в свою очередь констатировал, что снижение объема госсубсидий уже привело к сокращению числа рейсов.

По его словам, в 2023 году на внутренних рейсах планируется перевезти 81,9 млн пассажиров, а три полетные программы субсидирования продолжают работу, передает «Интерфакс».

«Тем не менее, хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов, из них 4 947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы», — уточнил он.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд руб. субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций, отмечает ТАСС.

В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд руб., однако речь идет о рейсах, выполненных в период с ноября по март. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон в размере 100 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».