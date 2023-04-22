Военная операция на Украине. День 423-й

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — сказал Бигма. На Авдеевском направлении, по его словам, артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях в энергетический сектор Украины.
Глава правления компании Алексей Чернышов провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса в Вашингтоне.
«Мы понимаем, что частным компаниям довольно сложно войти [на рынок] во время войны. Мы работаем над механизмом страхования для защиты их капитала. Конечно, это займет некоторое время»,— сказал Чернышов изданию Financial Times.
❗️Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимов».
Он запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.
Также прзидент подписал закон о введении на Украине обязательного экзамена на знание конституции, истории и украинского языка для получения гражданства.
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова участвовал в боевых действиях в зоне военной операции в составе частной военной компании «Вагнер», заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Дмитрий Песков информацию не комментировал.