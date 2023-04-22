Военная операция на Украине. День 423-й

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«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях в энергетический сектор Украины.

Глава правления компании Алексей Чернышов провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса в Вашингтоне.

«Мы понимаем, что частным компаниям довольно сложно войти [на рынок] во время войны. Мы работаем над механизмом страхования для защиты их капитала. Конечно, это займет некоторое время»,— сказал Чернышов изданию Financial Times.