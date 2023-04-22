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Политика

Военная операция на Украине. День 423-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 423-й день

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РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией. Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия, утверждает Foreign Policy со ссылкой на источник. Мария Захарова пообещала министру обороны ФРГ припомнить его слова о допустимости ударов Украины по территории России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:16

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — сказал Бигма. На Авдеевском направлении, по его словам, артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

8:11

«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях в энергетический сектор Украины.

Глава правления компании Алексей Чернышов провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса в Вашингтоне.

«Мы понимаем, что частным компаниям довольно сложно войти [на рынок] во время войны. Мы работаем над механизмом страхования для защиты их капитала. Конечно, это займет некоторое время»,— сказал Чернышов изданию Financial Times.

8:07

❗️Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимов».

Он запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.

Также прзидент подписал закон о введении на Украине обязательного экзамена на знание конституции, истории и украинского языка для получения гражданства.

8:05

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова участвовал в боевых действиях в зоне военной операции в составе частной военной компании «Вагнер», заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Дмитрий Песков информацию не комментировал.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 423-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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