«Я все делал правильно». Кара-Мурза получил 25 лет колонии

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, фейках об армии и руководстве нежелательной организацией. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение 7 лет после освобождения. Кара-Мурза не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Его адвокаты сообщили о резком ухудшении состояния здоровья политика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд в понедельник, 17 апреля, приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией, передает РБК.

«Назначить наказание Кара-Мурзе В.В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии», — огласил приговор судья Сергей Подопригоров.

Такой срок публицист и общественный деятель получил по совокупности трех обвинений.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме — следствие объясняло его наличием секретных материалов. Защита дважды требовала отвод председательствующего судьи Подопригорова. В обосновании отмечалось, что он не может беспристрастно вести процесс, поскольку с подачи Кара-Мурзы был включен в «список Магнитского», предполагающий введение персональных санкций со стороны США и ряда других государств.

В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в американский Минфин с просьбой вывести их из-под действия рестрикций.

Тем не менее ходатайство об отводе судьи осталось без удовлетворения.

Кара-Мурза не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Он находится под стражей уже более года. Его адвокаты заявили, что за это время у политика резко ухудшилось состояние здоровья.

В чем обвинили Кара-Мурзу

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу по обвинению в распространении фейков о российской армии. Как заявили в СК РФ, в своем выступлении в нижней палате законодательного собрания американского штата Аризона публицист «безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине».

Следствие также утверждает, что Кара-Мурза «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО».

Кроме того, в октябре 2021 года он провел в Москве конференцию в поддержку политзаключенных. Это мероприятие, как указали в СК, было оплачено фондом Free Russia Foundation (признан нежелательной в России организацией).

Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается.

Представитель гособвинения требовал приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.

Позиция адвокатов

Сторона защиты намерена подать апелляцию на сегодняшний приговор, сообщила журналистам адвокат Мария Эйсмонт:

«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», — сказала она.

Эйсмонт также назвала максимальный срок «высокой оценкой Владимира как политика»: по ее словам, так отреагировал на приговор сам Кара-Мурза. «Моя самооценка даже поднялась, я понял, что все делал правильно как гражданин и как политик», — процитировала она позицию осужденного.

Адвокат добавила, что за год ее подзащитному ни разу не дали позвонить из СИЗО детям, а насчет его здоровья появились серьезные опасения. «У него обострились ряд симптомов с онемением конечностей — полинейропатия», — рассказала Эйсмонт.

В октябре 2022 года адвокат Вадим Прохоров утверждал, что обвинение в госизмене Кара-Мурзе предъявили за публичные выступления с критикой российских властей:

«Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — приводит его слова ТАСС.

Последнее слово Кара-Мурзы

За неделю до оглашения приговора, 10 апреля в ходе прений сторон Кара-Мурза выступил с последним словом:

«Граждане судьи! Я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике, после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади «суды» над советскими диссидентами в 1960‒1970е годы.

На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является «раскаяние в содеянном». И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении.

Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей», — сказал он.

Международная реакция

В связи с сегодняшним приговором Кара-Мурзы, имеющего российское и британское гражданства, посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании.

«Великобритания вызвала [в МИД] российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня», — отмечается в заявлении ведомства.

МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, противоречит «обязательствам России по правам человека».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Лондон продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.

Британия ранее уже ввела санкции против судьи Подопригорова и «рассмотрит дальнейшие меры для привлечения к ответственности всех причастных в задержании Кара-Мурзы».

Напомним, что в начале марта 2023 года США ввели санкции в отношении шести граждан РФ, работающих в системе российской юстиции, в связи с делом Кара-Мурзы.

В черный список попали замминистра юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Московского горсуда Илья Козлов, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин и директор АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз «Независимый эксперт» Данила Михеев.

Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, рестрикции вводятся в связи с «произвольным задержанием» Кара-Мурзы.

Вашингтон призывает Москву к «незамедлительному и безусловному освобождению» Кара-Мурзы, отмечал Блинкен.

В октябре прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы присудила Кара-Мурзе премию имени Вацлава Гавела в области прав человека. Диплом в отсутствие лауреата приняла его супруга Евгения.