Военная операция РФ на Украине. День 418-й

8:15

Telegram-канал Shot пишет о двух взрывающихся устройств, которые были сброшены с беспилотника на ТЭС в Белгороде, что привело к пожару. Но губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале не пишет о том, что возгорание возникло из-за украинских военных. Кроме того, он не указывает и конкретное место пожара:

«В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара».

Позднее он написал, что оба пожара потушены.