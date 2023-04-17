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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 418-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 418-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские военные отбили две контратаки ВСУ. Главы МИД стран G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины. Американский полковник в отставке Роберт Магиннис заявил, что утекшие в сеть секретные документы Пентагона показали «реальное положение дел» и то, что президент США Байден лжет о роли страны в конфликте на Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
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8:23

8:15

Telegram-канал Shot пишет о двух взрывающихся устройств, которые были сброшены с беспилотника на ТЭС в Белгороде, что привело к пожару. Но губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале не пишет о том, что возгорание возникло из-за украинских военных. Кроме того, он не указывает и конкретное место пожара:

«В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара».

Позднее он написал, что оба пожара потушены.

8:09

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий, связанных со спецоперацией России на Украине.

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