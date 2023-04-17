ФСБ сообщила о задержании в Сирии одного из главарей ИГ*. Суд уже вынес приговор

ФСБ заявила о пресечении деятельности одного из главарей запрещенного ИГИЛ — по данным спецслужбы, подозреваемый планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске. Его задержали в Сирии — и уже в России приговорили к пожизненному лишению свободы и оштрафовали на 1,5 млн руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная служба безопасности России отчиталась о пресечении деятельности одного из главарей ИГИЛ (организация запрещена в России), планировавшего теракты в Московском регионе и в Новосибирске, передает ТАСС в понедельник, 17 апреля.

«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» гражданина Республики Таджикистан Назарова Т.М. 1989 г.р.

Установлено, что Назаров Т.М., являясь сторонником МТО «ИГИЛ», создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Деятельность террористической ячейки ликвидирована»

Согласно пресс-релизу ведомства, Назаров вербовал граждан Таджикистана в ячейку ИГ, а также организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В результате взаимодействия с иностранными партнерами ФСБ России был установлен и задержан Назаров Т.М. на территории Сирийской Арабской Республики, после чего доставлен в Россию.

В ходе проведенных оперативных мероприятий входившие в состав ячейки террористы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Таким образом, деятельность указанной террористической ячейки ликвидирована. Проведенными следственными действиями собраны исчерпывающие доказательства виновности Назарова Т.М.», — отмечается в сообщении.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда Назаров признан виновным в совершении 21 преступления, предусмотренного тремя статьями УК РФ. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа, сумма которого составила 1,5 млн руб.

Дела против сторонников «Исламского государства»

13 февраля 2023 года сообщалось, что УФСБ по Свердловской области пресечена деятельность сторонника ИГ. Им оказался выходец из Центральной Азии, который отбывал срок в свердловской колонии за преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка.

Находясь в тюрьме, 31-летний осужденный занимался призывами к осуществлению террористической деятельности через интернет. При обыске у него нашли смартфон, который он прятал в тумбе, уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, суд признал его виновным. В общей сложности осужденный приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов в интернете.

17 февраля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области, который планировали совершить сторонники ИГ, уроженцы республик Центрально-Азиатского региона.

7 апреля Центральный окружной военный суд Самары приговорил к 11 годам лишения свободы за пособничество террористам ИГ жителя Набережных Челнов 1994 года рождения.