«Далеко от предсказаний гибели». На Уолл-стрит ошиблись в негативных прогнозах об экономике РФ

Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве, июль 2022 года

Ведущие инвестиционные банки ожидали, что Россия понесет серьезный экономический ущерб после введенных в отношении Москвы санкций. Но российская экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, что заставило многих аналитиков пересмотреть свои прогнозы, пишет Business Insider. Эксперты с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в РФ. Подробнее о том, почему и как они ошиблись, — в материале «Газеты.Ru».

Российская экономика продемонстрировала большую устойчивость, чем ожидали американские аналитики. Об этом в своей заметке пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

«Когда в конце февраля войска президента Владимира Путина вторглись в Украину, многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в России.

Шесть месяцев спустя они были вынуждены пересмотреть эти прогнозы.

Эти ужасные предупреждения, похоже, стали реальностью через несколько недель после начала войны. Западные союзники ввели экономические санкции, такие как запрет на импорт нефти и исключение российского рубля из международных валютных рынков», — напоминает журналист.

Экономический рост держится

В марте ведущий инвестиционный банк JPMorgan заявил, что валовой внутренний продукт России упадет на 35% во втором квартале по сравнению с предыдущим.

А Goldman Sachs предсказывал, что экономика РФ переживет самый сильный спад со времен распада Советского Союза в начале 1990-х годов.

«Но ВВП России упал всего на 4% в годовом исчислении по состоянию на 30 июня. Фактически, ее экономический рост сократился более быстрыми темпами после того, как разразилась пандемия коронавируса, когда ВВП упал на 7,4% во втором квартале 2020 года», — отмечает автор.

Учитывая это, JPMorgan пришел к выводу, что российская экономика выстояла под тяжестью жестких санкций.

Имеющиеся данные «не указывают на резкое падение активности — по крайней мере, на данный момент», — говорится в недавней записке его стратегов. «Таким образом, профиль ВВП все более вероятно соответствует затяжной, но не очень резкой рецессии».

Более сильный, чем ожидалось, экспорт российских товаров, включая сырую нефть, помог поддержать экономику, пишет BI. По данным Международного валютного фонда, РФ также выиграла от устойчивого спроса со стороны собственных потребителей и разработанной Кремлем программы по снижению уровня безработицы.

«Внутренний спрос демонстрирует некоторую устойчивость благодаря сдерживанию влияния санкций на внутренний финансовый сектор и меньшему, чем ожидалось, ослаблению рынка труда», — заявил МВФ в июле.

Как увеличился экспорт нефти

Аналитики с Уолл-стрит также предсказывают, что западные запреты на импорт нефти сильно ударят по России, третьему по величине производителю нефти в мире после США и Саудовской Аравии.

Как отмечается в отчете Международного энергетического агентства, экономика РФ сильно зависит от экспорта энергоносителей, а доходы от нефти и газа в прошлом году составили 45% федерального бюджета.

США ввели эмбарго на импорт энергоносителей из России в марте, а ЕС согласовал поэтапный запрет, который на данный момент затрагивает 75% закупок российской нефти, в мае.

В марте Goldman Sachs заявил, что Москва вряд ли найдет других партнеров по торговле сырой нефтью, учитывая, что ее исключение из банковской системы SWIFT помешало Центральному банку России использовать свои валютные резервы.

«Иллюстрацией этого является то, что пока нет сообщений об увеличении закупок Китаем российской нефти, при этом КНР также не увеличивает импорт иранской или венесуэльской нефти в последние годы», — говорят аналитики.

Но Россия по-прежнему экспортирует 7,4 млн баррелей своей нефти каждый день, свидетельствуют данные Bloomberg за июль.

Покупки Индией российской нефти сыграли большую роль, констатирует обозреватель. «Эскпорт сырья в эту страну рос пять месяцев подряд, а затем немного снизился в июне. Индия по-прежнему потребляет 1 млн баррелей российской нефти в день — это на 900% больше, чем в феврале.

А Европа так и не смогла отвыкнуть от российской нефти. Согласно данным Bloomberg, ЕС по-прежнему потребляет 2,8 млн баррелей в сутки, что на 30% меньше февральских 4 млн баррелей в день», — говорится в публикации.

Производственная и сервисная деятельность возрождается

Уолл-Стрит не видела ничего, кроме боли для российского производственного сектора и сектора услуг в связи с введением западных экономических санкций.

«После вторжения в Украину российский сводный индекс, который отслеживает тенденции в этих двух секторах, упал. Стратеги Goldman Sachs заявили, что сокращение было «широким, с резким падением производства, новых заказов и особенно компонентов новых экспортных заказов». Они отметили, что Москве следует готовиться к дальнейшему снижению.

Но несколько месяцев спустя сводный индекс снова вернулся на траекторию роста. Это означает, что экономическое здоровье России процветает, что далеко от предсказаний гибели, сделанных на Уолл-Стрит», — заключил Гловер.

На этом фоне телеканал CNN утверждает, что Украина якобы успешно применила методику сопротивления, разработанную силами специальных операций США, чтобы дать отпор РФ и подавить ее значительно превосходящие вооруженные силы.

«Оперативная концепция сопротивления была разработана в 2013 году после войны России с Грузией, но ее ценность была осознана только после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году», — следует из материала.

Американские журналисты констатируют, что «почти бескровный захват и аннексия Россией оккупированной территории ошеломил Украину и Запад, активизировав изучение того, как построить план тотальной обороны, в котором участвовали бы не только военные, но и гражданское население». Появившаяся впоследствии доктрина предполагает «новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальной обороне».

«С точки зрения комплексной защиты правительства Украины все в порядке», — сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командованием специальных операций в Европе во время разработки этой концепции. По его словам, Киев использует все ресурсы, а также «некоторые весьма нетрадиционные средства, чтобы подорвать ВС РФ».