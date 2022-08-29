«Что-то вроде Made in Europe 2030». Олаф Шольц рассказал, какое объединение нужно Европе

ЕС не хватает форума, который бы позволил лидерам Евросоюза один-два раза в год обсуждать со странами-партнерами центральные вопросы сотрудничества, считает глава немецкого правительства Олаф Шольц. Он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего создать «Европейское политическое сообщество», участниками которого могли бы стать такие страны как Украина и Молдавия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Немецкий лидер Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею французского президента Эммануэля Макрона о создании нового «Европейского политического сообщества». Предполагается, что такая структура позволила бы странам ЕС вести более тесный диалог с партнерами за пределами Евросоюза, передает ТАСС в понедельник, 29 августа.

«Такое объединение — и это важно для меня — не является альтернативой предстоящему расширению ЕС», — подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии указал, что Евросоюзу не хватает форума, который бы позволил лидерам сообщества один или два раза в год обсуждать с государствами-партнерами основные вопросы сотрудничества. Среди них глава правительства ФРГ перечислил безопасность, энергетику и борьбу с глобальным потеплением.

Говоря о развитии Евросоюза, Шольц выступил за укрепление независимости единой Европы в вопросе поставок важного сырья. «Нам необходим game plan, что-то вроде стратегии Made in Europe 2030», — отметил он в своей речи, произнесенной в Карловом университете в Праге.

«Европейское политическое сообщество»...

Идею создания нового «Европейского политического сообщества» в июне этого года выдвинул Макрон. Таким образом лидер Франции намерен улучшить взаимодействие с государствами, не имеющими в обозримом будущем перспективы присоединения к ЕС. Среди них он назвал и Украину, получившую наряду с Молдавией статус кандидата на вступление в сообщество в июне 2022 года на фоне российской спецоперации.

Париж поднимет тему «Европейского политического сообщества» на встрече ЕС в Праге, указал Макрон.

По его словам, Елисейский дворец считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.

«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — сказал он на встрече с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Макрон напомнил, что Париж выдвинул предложение о создании «Европейского политического сообщества».

Идея французского президента заключается в том, что Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.

«В ближайшие недели предстоит встреча ЕС в Праге, и Франция будет отстаивать эту идею, которая представляется нам важной», — отметил он.

...или «Римская империя»?

Вслед за Макроном со своей инициативой выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — создать «аналог Римской империи» из Евросоюза и не входящих в него стран для оформления общеевропейского политического пространства.

По его оценкам, такая «империя» могла бы «втянуть» в себя Турцию и ключевые североафриканские страны в попытке укрепить «региональное единство».

«У меня была эта идея, когда я впервые стал министром иностранных дел. Я считаю, что мы должны перестроить всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что Магриб должен быть там, и я думаю, что мы должны воссоздать Mare Nostrum Римской империи», — пояснил британский премьер на саммите G7 в Мадриде, состоявшемся в конце июня. Через две недели он заявил о своей отставке.

По словам Джонсона, идея Макрона заслуживает внимания, если она «совместима с более широкими целями Великобритании». При этом он отметил, что важно наладить отношения между странами, а не «изобретать новые структуры».

Нужны ли вообще новые форматы

В свою очередь, глава британского МИД и одна из возможных преемников Джонсона Лиз Трасс не видит необходимости в новом европейском формате, поскольку существующие «хорошо работают».

«Я думаю, что мы уже весьма широко сотрудничаем с G7 и ЕС по вопросу санкций в отношении России. НАТО в свою очередь хорошо функционирует.

Так что в сферах экономики и безопасности у нас есть организации, которые хорошо работают. Поэтому я не уверена, что нужен другой форум и что он принесет дополнительную эффективность», — сказала она в интервью Journal du Dimanche.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, экономических преимуществ вступление в предложенную Макроном организацию не принесет. «Но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не «или-или», а «кто не с нами, тот против нас», — отметил российский министр.

Лавров уверен, что в это объединение пригласят все страны Европы, кроме России, однако Москву и не интересовало бы членство в нем.

Он утверждает, что Киев, Кишинев и другие «обхаживаемые» Брюсселем страны будут «статистами в играх» западных государств, пишет РБК.

С «заметной настороженностью» относится к идее президента Франции и Черногория, рассказал посол РФ в Черногории Владислав Масленников. По его словам, в республике очень любят вспоминать, что Подгорица — самый «продвинутый еврокандидат на Западных Балканах».

Добавим, что среди россиян в целом восприятие Европейского союза остается негативным, свидетельствуют результаты опросов. Только каждый четвертый считает, что РФ необходимо стремиться в будущем вступить в ЕС, при этом доля тех, кто считает Россию европейской страной, существенно выше — 44%.